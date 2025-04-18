Заявление Рубио — не просто слова: что стоит за намеками США про грань в переговорах

Заявление Рубио – это сигнал, что США исчерпали усилия для организации мирных переговоров

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Заявление государственного секретаря США Марк Рубио после переговоров в Париже следует воспринимать как сигнал, что Соединенные Штаты уже исчерпали ресурсы для организации реального мирного диалога по войне в Украине.

Такое мнение высказал глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов в комментарии УНИАН.

По словам эксперта, США взяли на себя роль медиатора, и Марко Рубио — самый высокий представитель администрации Трампа, вовлеченный в переговоры.

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"Рубио фактически жертвует первым 100 днями работы, отказываясь от других визитов. Это сигнал, что США потратили время и ресурсы, но результата в виде хотя бы прекращения огня пока нет", - пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что это может являться формой давления Вашингтона на стороны конфликта, хотя об этом официально не говорят.

Администрация Трампа стремится получить политические дивиденды — при даже незначительном прогрессе в переговорах США быстро объявят, что именно они преуспели, отметил Фарапонов.

Также, по его словам, дальнейшая военная помощь Украине будет зависеть от восприятия позиций сторон. Если США увидят, что Украина стремится к миру, а Россия — нет, поддержка может быть продолжена.

В то же время, если позиция Киева будет нечеткой, дальнейшее финансирование и помощь будут зависеть от личной воли Дональда Трампа, остающегося ключевым фактором влияния на республиканское большинство в Конгрессе.

"Главное — политическая воля Трампа. Если он поддержит склоняющихся к поддержке Украины республиканцев, появится шанс сдвинуть законопроект с мертвой точки", — отметил Фарапонов.

Он также добавил, что Трамп может быть готов к сценарию продажи оружия Украине, на что уже неоднократно намекал.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил , что США могут выйти из мирных переговоров, если Россия и Украина будут продолжать усложнять процесс прекращения войны.