Заявление Рубио о "мирном плане" для Украины неправильно трактовали: журналист The Economist объяснил

Марк Рубио / © Associated Press

Администрация США не заявляла о поддержке «мирного плана» Дмитриева-Виткоффа, недавно попавшего в публичное пространство. Белый дом ожидает от Украины готовности озвучить, на какие реальные уступки она готова пойти для достижения мира.

Об этом в социальной сети X сообщил журналист издания The Economist Оливер Кэррол, комментируя резонансные заявления американских чиновников.

Заявление Рубио: о чем оно на самом деле

Ранее большую огласку вызвал комментарий Государственного секретаря США Марко Рубио — первого чиновника Вашингтона, который публично высказался о «мирном плане», обнародованном в прессе.

«Прекращение сложной и смертельной войны, как продолжающаяся в Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. А достижение крепкого мира потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и продолжаем разрабатывать список потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон этого конфликта», — написал Рубио в соцсети X.

По мнению Оливера Кэррола, интерпретировать это заявление как одобрение «мирного плана» Дмитриева-Виткоффа было бы ошибкой.

Суть ожиданий от Киева

Кэррол подчеркнул, что ключевой месседж Вашингтона заключается не в поддержке конкретного спорного плана, а в ожидании от Киева конкретных предложений по компромиссам.

«Ключ к этому сообщению не состоит в том, что Рубио поддерживает грязное соглашение. Он этого не делает. Но Украина не предоставила перечень уступок, которых хочет Америка», — отметил журналист.

Он также объяснил, почему Киев не спешит с такими предложениями: «Причина, почему, тоже достаточно очевидна. Зеленский — гарант конституции и целостности территории — не может просто предложить их как формальность для галочки».

Напомним, ранее Марк Рубио заявил, что окончание «сложной и смертоносной войны в Украине» требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями.

Также администрация Дональда Трампа подготовила широкий мирный план из 28 пунктов, что выдвигает жесткие требования к Украине. Этот документ предусматривает, что Киев должен согласиться с значительными территориальными уступками в пользу России. Кроме того, план призывает отказаться от инициативы по введению миротворческого контингента, который мог бы предотвратить будущую российскую агрессию. Среди ключевых требований также фигурирует отсрочка вступления Украины в НАТО на срок, по крайней мере, несколько лет.

Ранее мы сообщали, что Белый дом готовит обнародование большого мирного соглашения с Россией, которое, по ожиданиям чиновников, положит конец войне в Украине, которая длится более трех с половиной лет. Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что рамочное соглашение о прекращении конфликта может быть согласовано всеми сторонами уже на этой неделе или до конца месяца.