Заявление США о "Стамбульском соглашении": стоит ли Украине волноваться

Украине следует спокойно воспринимать заявление спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, назвавшего Стамбульские протоколы 2022 года "ориентирами" для переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко сказал в эфире Radio NV.

Огрызко объяснил, что заявление Уиткоффа следует воспринимать спокойно, ведь Украина на такое соглашение никогда не пойдет.

"Очень спокойно. Я бы сказал даже — никак. Потому что Зеленский вчера на пресс-коференции сказал, что соглашение, которое не будет учитывать интересы Украины, никогда не будет реализовано. И это абсолютно правильная позиция. И я думаю, что чем эта просто логика будет донесена до голов наших нынешних американских партнеров, тем лучше для них, потому что они не будут повторять глупости, которыми заполонили информационное пространство", – озвучил мнение эксперт.

Он также прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома о том, что на этой неделе якобы будет заключено мирное соглашение.

"Только об этом почему-то никто не знает – ни мы, ни россияне, ни кто-то другой. Другие официальные лица повторяют эту же ересь. Ну скажите, пожалуйста, это что должно произойти, чтобы завтра Путин прекратил обстрелы Украины? Вчера что-то 260 беспилотников, сегодня – 150 или сколько и так далее. Это называется "мы заключили соглашение"?" – высказался экс-глава украинского МИД.

По его мнению, сам президент США Дональд Трампа и его окружение "не понимают, что такое соглашение".

"Потому что соглашение — это очень серьезный документ, где прописаны детали. Здесь сейчас, кроме общаков, мы ничего не слышим. Мы слышим о том, что "вот-вот, вот сейчас". Пожалуйста, тогда давайте спросим у Трампа или его окружения, что же вы такое подразумеваете? Если – "Стамбул", тогда забывайте об этом, никогда такого соглашения мы подписывать не будем, потому что это капитуляция. Все остальное – будем договариваться. Но пока такого ощущения, что американская сторона себе это конкретно представляет, у меня нет", – рассказал Огрызко.

Напомним, аналитики Института изучения войны тоже считают, что Украина вряд ли примет какое-либо мирное соглашение на основе Стамбульских переговоров, поскольку такие условия фактически являются полной капитуляцией Киева перед долгосрочными военными целями РФ.