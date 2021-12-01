Заявление Столтенберга и усиление тестирования на коронавирус из-за "Омикрона": пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Намерения России все еще неясны, но ее действия у границы с Украиной и риторика в последнее время заставляют НАТО готовиться к худшему. Читать дальше –>
- Для предотвращения распространения на территории США нового штамма COVID-19 "Омикрон" администрация США готовит более строгие требования к тестированию для всех въезжающих в страну. Читать дальше –>
- Бразилия стала 20 страной в мире, которая сообщила об обнаружении нового штамма COVID-19. Читать дальше –>
- В Министерстве здравоохранения был озвучен алгоритм действий, который поможет устранить проблемы с генерацией COVID-сертификата. Читать дальше –>
- Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не может сказать что-либо о запланированных контактах лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, но Вашингтон и Москва продолжают поддержать связь на высоком уровне. Читать дальше –>
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.