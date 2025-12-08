- Дата публикации
Заявление Трампа и атака дронов на Украину: главные новости ночи 8 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 декабря 2025 года:
Россия атаковала Ахтырскую общину тремя ударными БПЛА: ранены, продолжаются спасательные работы Читать далее –>
Ахтырка: семь пострадавших после удара российских БПЛА по многоэтажке Читать далее –>
В небе над Саратовом и Энгельсом прогремели взрывы Читать далее –>
Трамп разочарован тем, что Зеленский «еще не прочитал» его предложение по переговорам с Россией Читать далее –>
Вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове: есть пострадавшие Читать далее –>