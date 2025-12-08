ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1477
Время на прочтение
1 мин

Заявление Трампа и атака дронов на Украину: главные новости ночи 8 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 декабря 2025 года:

  • Россия атаковала Ахтырскую общину тремя ударными БПЛА: ранены, продолжаются спасательные работы Читать далее –>

  • Ахтырка: семь пострадавших после удара российских БПЛА по многоэтажке Читать далее –>

  • В небе над Саратовом и Энгельсом прогремели взрывы Читать далее –>

  • Трамп разочарован тем, что Зеленский «еще не прочитал» его предложение по переговорам с Россией Читать далее –>

  • Вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове: есть пострадавшие Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
1477
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie