Заявление Трампа о доступе США к редкоземельным минералам Украины: Огрызко объяснил нюансы

Заявление президента США Дональда Трампа по поводу стремления получить доступ к украинским редкоземельным металлам сейчас обсуждать рано из-за отсутствия какой-либо конкретики. Однако сама идея при правильном проведении переговоров может принести Украине позитив, поскольку разработка этих недр требует значительных инвестиций, которые сейчас Украине не под силу.

В любом случае от провозглашения заявления до его реализации пройдут годы. Своими соображениями по этому поводу в интервью для OBOZ.UA поделился эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Громкое заявление Трампа относительно того, что он хочет получить доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на продление помощи, вызвало немало дискуссий. Однако они слишком преждевременны, считает дипломат.

"На мой взгляд, это то же самое, что сейчас обсуждать, как мы будем размещать иностранные войска на своей территории. Потому что война еще идет полным ходом, а уж некоторым хочется поговорить о том, где кто будет стоять и какое вооружение будет иметь без обсуждения, мандата, что делать, когда Россия может обстрелять, убить, напасть и так далее. Что касается украинских полезных ископаемых в обмен на помощь и защиту, то тезис очень хороший, но под него нужно расписать огромное количество моментов, о которых сейчас даже никто и думать не хочет", – отметил Огрызко.

Дипломат

добавил, что американцы "в лице Трампа" хотят пользоваться украинскими недрами. Однако основные запасы интересующих США редкоземельных металлов находятся на оккупированных Россией территориях – из чего может вытекать неожиданное предположение.

"Из этого можно сделать оптимистический вывод, что Трамп обещает, что эти оккупированные территории будут освобождены. А какие это территории? Это территории Луганской и Донецкой областей. Конечно, прекрасно, если Трамп нам обещает, что он освобождает эти земли. Мы долго и громко будем аплодировать", – отметил экс-министр иностранных дел.

С другой стороны, подчеркнул он, Украина вряд ли способна сейчас добывать эти залежи самостоятельно. Однако если дело дойдет до обсуждения условий доступа США к недрам, наше государство может выдвигать собственные требования – и получить от подобного сотрудничества преимущества.

"Разработка этих полезных ископаемых – достаточно затратная деятельность. Для того, чтобы эти металлы доставать из недр, нужны действительно очень большие инвестиции, которых у нас, безусловно, сейчас нет. При этом каждое государство, которое дает разрешение иностранной компании что-то делать на его территории, оно ставит свои условия. Есть много примеров, когда приходили большие гиганты и, так знаете, через губу говорили, ну вот мы вам дадим там три копейки и давайте нам то, что нам нужно. Уважающие себя правительства и страны, которые себя уважают, говорят, нет, этого не будет, уходите, подумайте. И когда они два, три, четыре раза подумают и поймут, что так с наскока ничего не получится, тогда идет нормальный разговор о том, как мы вместе будем делить доходы от совместной деятельности. В конечном счете никто же не обязан отдавать стопроцентную долю кому-то и чувствовать себя как бедные родственники на своей собственной земле", – говорит Огрызко.

Во всяком случае, от озвучивания идеи до ее реализации пройдут годы и значительное количество серьезных переговоров.

"Поэтому этот вопрос, опять-таки, очень долгих и очень серьезных переговоров. Я думаю, если мы действительно субъект международных отношений, а не территория для зарабатывания денег для отечественных или мировых олигархов, то тогда мы будем себя вести соответствующим образом. Поэтому не надо, мне кажется, сразу впадать в ступор и говорить одни радикальные вещи взамен других. Нужно спокойно разобраться в том, что действительно должно произойти, как оно должно произойти. И это, кстати, перспектива не одного месяца и даже не одного года", – резюмировал дипломат.

Напомним, Трамп предложил Украине соглашение: предоставление государству дальнейшей военной и экономической помощи в обмен на доступ США к редкоземельным ресурсам. Близкий к Зеленскому источник Financial Times сообщил, что слова Трампа "кажутся согласованными с "Планом победы", который ему представили осенью.