ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1591
Время на прочтение
1 мин

Заявление Трампа о Гренландии и новой железнодорожной катастрофе в Испании: главные новости ночи 21 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 января 2026 года:

  • Трамп заявил, что жители Гренландии "будут в восторге" от идеи присоединения к США Читать далее –>

  • США сокращают участие в НАТО: Вашингтон выводит часть военных и пересматривает свою роль в Европе Читать далее –>

  • В Испании второй за несколько дней инцидент с поездом: вблизи Барселоны погиб человек, несколько раненых Читать далее –>

  • Европа может остановить Россию только вместе с Украиной - немецкий депутат Читать далее –>

  • Вучич заявил, что мир вошел в эпоху без правил: «Этот год будет хуже, чем в прошлом» Читать дальше –>

Дата публикации
Количество просмотров
1591
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie