- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1591
- Время на прочтение
- 1 мин
Заявление Трампа о Гренландии и новой железнодорожной катастрофе в Испании: главные новости ночи 21 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 января 2026 года:
Трамп заявил, что жители Гренландии "будут в восторге" от идеи присоединения к США Читать далее –>
США сокращают участие в НАТО: Вашингтон выводит часть военных и пересматривает свою роль в Европе Читать далее –>
В Испании второй за несколько дней инцидент с поездом: вблизи Барселоны погиб человек, несколько раненых Читать далее –>
Европа может остановить Россию только вместе с Украиной - немецкий депутат Читать далее –>
Вучич заявил, что мир вошел в эпоху без правил: «Этот год будет хуже, чем в прошлом» Читать дальше –>