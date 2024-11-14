Заявление Трампа о прекращении войны в Украине за сутки: в России прокомментировали

У Кремля нет ожиданий от новой администрации США.

В России заявляют, что якобы открыты контакты с США при администрации новоизбранного президента Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из россМИ.

По его словам, Кремль не строит каких-либо ожиданий от новой администрации США, а будет оценивать ее конкретные шаги.

Ожидания, гадания, не буду... Будем судить по конкретным делам", — высказался он.

Впрочем, по словам Лаврова, победа Трампа победа на выборах не изменит отношения Москвы к Украине. Потому что, мол, "Вашингтон стремится сохранить контроль над происходящими событиями".

Глава МИД РФ также заявил: не считает, что слова американского политика о возможном решении украинской войны за 24 заслуживают внимания. Мол, "это те же Минские договоренности только в новой упаковке".

"Я не об этом говорю. Мне на это не хочется обращать внимание", — высказался министр.

Напомним, ранее в администрации российского диктатора Владимира Путина сделали заявление о "готовности" к диалогу с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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