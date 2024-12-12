Заявление Трампа о завершении войны через 24 часа: Испания оценила шансы

Путин не думает о мире, подчеркивают в Мадриде.

Заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа об "окончании войны за 24 часа" не является реалистичным. Это невозможно, пока агрессорка Россия не хочет мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Луис Альбарес, сообщает Reuters.

Альбарес подчеркнул: он не верит в возможность достичь каких-либо договоренностей для прекращения российско-украинской войны "за 24 часа", как неоднократно заявлял Дональд Трамп во время предвыборной кампании.

"Не похоже, чтобы Владимир Путин думал о мире. Поэтому я думаю, что договориться о нем через 24 часа не получится", – заявил министр иностранных дел Испании.

Он добавил, что если дать России победить в ее захватнической войне, ситуация в мире в целом станет более опасной.

Напомним, Дональд Трамп назвал решение "проблемы Украины с Россией" своим главным приоритетом. О Ближнем Востоке он высказался как о "менее сложной ситуации".

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