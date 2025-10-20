ТСН в социальных сетях

Политика
1073
1 мин

Заявление Венса и атака дронов на Черниговщине: главные новости ночи 20 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Вэнс

Вэнс / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 октября 2025 года:

  • Стало известно, кто возглавит делегацию США по подготовке встречи Трампа и Путина: неожиданный выбор американцев Читать далее –>

  • Кортеж вице-президента США оказался под осколками снаряда во время военных стрельб в Калифорнии: случившееся Читать далее –>

  • Вэнс о Tomahawk для Украины: Трамп услышал этот запрос и еще решает Читать далее –>

  • Черниговщина снова под массированным ударом: десятки тысяч абонентов остаются без света Читать далее –>

  • Подающие мировым лидерам в Украине: кулинарная дипломатия Евгения Клопотенко Читать далее –>

