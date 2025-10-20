- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1073
- Время на прочтение
- 1 мин
Заявление Венса и атака дронов на Черниговщине: главные новости ночи 20 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 октября 2025 года:
Стало известно, кто возглавит делегацию США по подготовке встречи Трампа и Путина: неожиданный выбор американцев Читать далее –>
Кортеж вице-президента США оказался под осколками снаряда во время военных стрельб в Калифорнии: случившееся Читать далее –>
Вэнс о Tomahawk для Украины: Трамп услышал этот запрос и еще решает Читать далее –>
Черниговщина снова под массированным ударом: десятки тысяч абонентов остаются без света Читать далее –>
Подающие мировым лидерам в Украине: кулинарная дипломатия Евгения Клопотенко Читать далее –>