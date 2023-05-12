Заявление Зеленского о неготовности к контрнаступлению: в NYT назвали цель этих слов

Президент может пытаться ввести Кремль в заблуждение, что соответствует информационной войне, исполненной "финтов и неожиданностей".

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о неготовности ВСУ к контрнаступлению может быть направлено на уменьшение ожидания от будущего наступления и введения в заблуждение врага.

Об этом в своей статье пишет The New York Times.

Зеленский заявил накануне, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления, поскольку у нее еще нет достаточного количества военной техники от своих западных союзников.

"Украинские военные и политологи сказали, что господин Зеленский был прав по поводу недостатков накануне операции, которая, как надеются Украина и ее сторонники, станет поворотным пунктом в войне. Но они также указали на другие возможные мотивы его высказываний: давить на союзников, чтобы они увеличили поставки, снизить ожидания по поводу контрнаступления и ввести в заблуждение Кремль о намерениях Киева", – отмечается в статье.

Там напомнили, что политические и военные лидеры Украины в течение нескольких месяцев анонсировали контрнаступление для возвращения своих территорий, однако не указывали точно, когда и где будет нанесен удар. Некоторые аналитики прогнозируют, что украинское контрнаступление будет сосредоточено на Запорожской и Херсонской областях, а не на востоке Донбасса, где в течение месяцев идут самые ожесточенные бои.

Руководитель фонда "Повернысь живым" Тарас Чмут считает, что какими бы ни были намерения заявлений Зеленского, его мнение о неготовности правильное. Ведь, несмотря на переданное на десятки миллиардов долларов оружие, украинским военным не хватает техники, в том числе артиллерийских снарядов, бронетехники и систем ПВО.

По мнению руководителя отдела региональной безопасности и конфликтологии фонда "Демократические инициативы" Марии Золкиной, слова Зеленского "были частично политическим заявлением, чтобы заставить западных партнеров ускорить эти поставки". Эксперт не исключает, что президент пытался уменьшить большие надежды на случай, если контрнаступление "не будет таким успешным, как ожидалось".

В то же время Золкина добавила, что "я бы не исключала, что это был информационный трюк, поскольку Украина пытается скрыть свою подготовку".

"Если бы комментарии господина Зеленского об ожиданиях начала кампании были попыткой введения в заблуждение, это соответствовало бы информационной войне, которая была полна финтов и неожиданностей", – отмечается в статье.

В этом контексте авторы материала напомнили, как осенью 2022 года украинские военные дали понять, что планируют контратаку на юге, что заставило Россию перебросить туда свои войска, обнажив оборону Харьковщины. Вместо этого украинское военное командование нанесло атаки именно на Харьковщине, удивив и разгромив россиян, и сумев освободить огромную часть территории.

Заявления Зеленского и других лидеров о контрнаступлении ВСУ

Ранее в The Washington Post сообщали о попытках украинских чиновников снизить надежды на будущее контрнаступление из-за опасений Зеленского и министра обороны Алексея Резникова, что результат может не оправдать ажиотажа. "Ожидания от нашей контрнаступательной кампании переоценены в мире", – заявил Резников.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что контрнаступление нельзя рассматривать как одну большую битву, которая все решит. Это может быть "ряд мер".

Зеленский также заявлял, что пока невозможно сказать, удастся ли Украине полностью восстановить суверенитет после контрнаступления.

Россиян удастся отбросить: Зеленский – об успехе будущего контрнаступления

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