Заявление Зеленского о ядерном оружии для Украины "взорвало" Кремль

Захарова в очередной раз проповторила пропагандистский тезис о "грязном ядерном оружии", необходимом Киеву для шантажа.

Спикер МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за заявление о необходимости предоставления государству ядерного оружия в случае затягивания вступления в НАТО на десятилетия.

Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале Захаровой.

Представитель российского МИД обозвала украинского лидера "маньяком".

"Очередные заявления Зеленского о желании иметь ядерное оружие выдают в нем маньяка, рассматривающего планету как объект своих больных фантазий", – высказалась Захарова.

Она также придумала, что для президента Украины атомные станции – "это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, которое нужно киевскому режиму для шантажа". Представитель МИД фактически описала действия России в отношении атомных электростанций, ведь страна-агрессор оккупировала Запорожскую АЭС, создав там угрожающую ситуацию.

Напомним, в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский сказал, что Украина должна получить ядерное оружие и достаточное количество ракет, чтобы остановить Россию, если процесс вступления в НАТО затягивается.