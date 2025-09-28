- Дата публикации
Заявление Зеленского об ударах по России: у Путина отреагировали
Песков ответил на заявление Зеленского об ударах по России, пригрозив "расправой".
У Путина ответили, какой будет реакция в случае атаки Украины на Кремль. Мол, об этом «лучше не говорить».
Об этом сообщает пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков.
По его словам, всем известно, каким будет ответ РФ на попытку атаковать Кремль. Традиционно Песков намекнул на «страшную и решительную реакцию».
«Наш верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже по этой теме. То есть, об этом лучше даже не говорить. И все это понимают», — заявил пресс-секретарь Путина.
Ранее Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине . Он подчеркнул: мы будем и дальше наносить ответные удары. Следует лишить Россию возможностей продолжать войну и заставить выбрать дипломатический путь для достижения мира.
Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно пришло, и мы рассчитываем на прочную реакцию США, Европы, семерки, двадцатки, - отметил Зеленский.