Заявления Байдена и отравления украинцев грибами. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать
- Президент США Джо Байден сказал, что намерен заявить на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным о недопустимости нарушения тем или иным образом суверенитета других стран. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет прямолинеен в высказываниях. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Читать дальше ->
- Ни одно государство не способно решать в одиночку нынешние международные проблемы. Об этом заявил президент США Джо Байден. Читать дальше ->
- За пять месяцев 2021 в Украине зарегистрировали 19 случаев отравления дикорастущими грибами, вследствие которых пострадало 35 человек, из них 12 детей. В результате отравлений умерли взрослый и два ребенка. Читать дальше ->
- Центр общественного здоровья напоминает правила сбора и употребления грибов в Украине: подробности. Читать дальше ->