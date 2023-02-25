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Заявления Байдена о Китае и F-16 и усиление помощи западных стран: главные новости ночи 25 февраля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
9851
Время на прочтение
1 мин
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Заявления Байдена о Китае и F-16 и усиление помощи западных стран: главные новости ночи 25 февраля 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 25 февраля 2023:

  • "Мы ответим" — Байден пообещал отреагировать, если Китай пришлет оружие России Читать далее –>
  • Байден подверг критике китайский мирный план окончания войны в Украине: подробности Читать далее –>
  • "F-16 сейчас не нужны": Байден категорически отрицал передачу самолетов Украине Читать далее –>
  • Канада увеличит количество танков для Украины Читать далее –>
  • США предоставляют Украине новую помощь на сумму более $10 миллиардов: на что потратят средства Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
9851
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