Заявления Кремля о "нелегитимности" Зеленского: в ISW объяснили, чего добивается РФ

Эти заявления свидетельствуют о том, что Россия, вероятно, не будет уважать какие-либо будущие соглашения, заключенные с нынешними украинскими властями.

Заявления чиновников из Кремля о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Россия не заинтересована в содержательных переговорах с Украиной. Они способствуют информационным операциям Кремля, которые имеют целью подтолкнуть Запад к уступкам по суверенной украинской территории и народу.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Глава Госдумы России Вячеслав Володин 26 мая заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы нарушил Конституцию, "отменив" выборы, и не является легитимным лидером государства.

Володин утверждал, что Зеленский не имеет права принимать официальные решения, включая объявление мобилизации. Глава Госдумы также заявил, что Украина в 2014 году "перестала существовать как правовое государство", а "любые договоренности с нелегитимным президентом недействительны и могут быть обжалованы в будущем".

Аналитики обратили внимание, что заявления Володина соответствуют многочисленным давним нарративам Кремля об украинском избирательном законодательстве и легитимности государства за последние 10 лет. В Институте напомнили, что 24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Верховная Рада Украины и Конституционный суд должны изучить Конституцию государства, чтобы определить законность пребывания чиновников в должностях по истечении установленного срока.

В ISW указали, что в украинском законе о военном положении, в котором государство находится с момента полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, четко отмечено, что "проведение выборов президента Украины в условиях военного положения запрещено".

Кремль также последовательно пропагандировал нарративы о том, что Украина и ее власть потеряли свою легитимность, суверенитет и независимость в результате Евромайдана 2014 года.

"Заявление Володина от 26 мая свидетельствует о том, что Россия не считает никакие соглашения, заключенные ею с Украиной с 2014 года, действительными, и что Россия, вероятно, также не будет уважать какие-либо будущие соглашения, заключенные с нынешним украинским правительством, включая любое возможное будущее урегулирование путем переговоров", – говорится в отчете ISW.

"Кремль неоднократно способствовал информационным операциям, направленным на то, чтобы убедить Запад пойти на уступки по территориальной целостности и суверенитету Украины", – добавили аналитики.

Там также подчеркнули, что любое урегулирование путем переговоров, не касающееся непосредственно законной украинской власти, означало бы игнорирование суверенитета Украины как независимого государства.

Напомним, накануне Зеленский подчеркнул, что украинцы знают свою Конституцию и закон, а высказывания Путина о "нелегитимности Зеленского" скучны и неинтересны для адекватных людей.

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