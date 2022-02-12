Заявления Кулебы и эвакуация граждан других стран Украины: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Помимо безопасности, США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку Читать далее –>
- Также он пообщался с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины Читать далее –>
- Кулеба провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок — это своевременная возможность обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам Читать далее –>
- Все граждане Канады должны безотлагательно покинуть Украину из-за угрозы российской агрессии. Читать дальше –>
- МИД Новой Зеландии призвал своих граждан срочно покинуть территорию Украины. С аналогичным призывом к своим гражданам обратился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Читать дальше –>