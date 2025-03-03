Заявления Лаврова о европейских миротворцах в Украине: в ISW назвали цель России

Москва пытается убить клин между Штатами и Европой, чтобы "выбить" уступки в пользу России в будущих переговорах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается использовать дискуссии между США и ЕС о возможном развертывании европейских миротворческих сил в Украине, чтобы активизировать требования Кремля по изменению режима в Украине. 2 марта Лавров заявил, что планы по введению европейских миротворческих сил в Украину в будущем являются продолжением якобы попыток европейских лидеров "подстрекать Украину к войне против России".

Об этом написали в ISW.

Лавров заявил, что Запад будет использовать будущие миротворческие силы "как штыки", чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского. Как он отметил, Европа хочет продолжать войну в Украине из-за этих миротворческих сил, тогда как США открыто заявляют о желании прекратить войну. Лавров утверждает, что введение миротворцев в Украину не устранит первопричину войны.

"Ранее Лавров определил "коренные причины" войны как якобы нарушения НАТО обязательств не расширяться на восток и вероятную дискриминацию украинским правительством этнических россиян и русского языка, СМИ и культуры в Украине. Недавно Кремль попытался использовать эту фразу, чтобы оправдать свои призывы к смене режима в Украине. Лавров использует продолжающиеся на Западе дискуссии о развертывании миротворцев в Украине в будущем, чтобы предоставить еще один аргумент в пользу давних требований России сменить режим", — говорится в сообщении.

Лавров и другие официальные лица Кремля недавно прибегли к риторике, пытаясь обострить разногласия между США и Европой и ложно изображая европейские страны как желающих продолжать войну в Украине. В ISW акцентируют внимание, что Кремль, вероятно, пытается убить клин между Соединенными Штатами и Европой, чтобы добиться уступок в пользу России в будущих мирных и других переговорах.

Напомним, представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий раскритиковал высказывания главы МИД России Сергея Лаврова, который назвал президента Украины "чистым нацистом и предателем еврейского народа".

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