Заявления Лаврова касательно Украины: в ISW объяснили цель Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NB заявил о категорическом неприятии Кремлем предложенных США инициатив по установлению мира в Украине. Он заявил, что российские официальные лица разъясняли военные цели России в ходе встречи с Трампом и другими официальными лицами США, а также публично. Это свидетельствует о том, что публичные заявления России о войне отражают то же мнение, которое российские официальные лица стремятся донести во время частных встреч.

Об этом пишут в ISW.

О чем свидетельствуют заявления Лаврова

Лавров повторил, что:

Россия рассматривает расширение НАТО и предполагаемое «нарушение интересов безопасности России» как одну из «коренных причин» войны.

РФ достигнет своих военных целей, которые он перечислил как устранение угроз «выходящих с территории Украины угроз России, защиту прав „этнических русских и русскоязычных людей, которые считают себя частью русской культуры и российской истории“, и нейтралитет Украины.

Украина имеет право на существование, но только до тех пор, пока она отпустит этнических русских и русскоязычных, которые решили, что они принадлежат к русской культуре.

Государство-агрессор «обязано» поддерживать и защищать тех, кто разделяет ценности русского языка и «русского мира».

В Институте отмечают, что заявления Лаврова повторяют последовательные утверждения Кремля о том, что предполагаемые коренные причины войны — расширение НАТО на восток и дискриминация русскоязычных в Украине.

«Коренные причины», по мнению Кремля, выходят далеко за пределы Украины, и согласиться с требованием России о том, что любое будущее мирное урегулирование должно «устранить» коренные причины, означало бы необходимость серьезных переговоров и с НАТО. Лавров также продвигает идею о том, что Украина является частью кремлевской идеи «русского мира» — аморфной идеологической и географической концепции, которая, по утверждению России, включает в себя все бывшие территории Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации», — отметили аналитики.

Постоянная настойчивость Лаврова состоит в том, что любое прекращение войны должно устранять «коренные причины» России, в том числе и многократные после саммита на Аляске 15 августа, продолжают отмечать, что военные цели России не изменились.

Как отмечается, Лавров продолжал попытки представить президента Украины Владимира Зеленского как препятствие к крепкому миру в Украине, чтобы отвлечь внимание от нежелания самого Кремля идти на компромисс или участвовать в переговорах по предложенному президентом США Дональдом Трампом графику.

Глава МИД заявил, что Зеленский «не решит кремлевский вопрос» с Украиной. Кроме того, обвинил его в публичном заявлении о том, что «он не собирается обсуждать никакие территории», сознательно искажая недавние публичные заявления Зеленского в противоположном ключе.

«В последние дни Зеленский неоднократно заявлял о готовности обсудить территориальные вопросы двусторонней встречи с Путиным. Лавров утверждал, что Зеленский идет против воли Трампа по поводу членства в НАТО и отказывается отменять законы относительно определенных Россией „коренных причин“ войны. Лавров предположил, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, если он не согласится на первоначальные военные требования России, равносильные военной, политической и культурной капитуляции Украины», — говорится в отчете.

Лавров также:

подоорвал легитимность Зеленского, пытаясь оправдать отказ России от участия в мирном процессе и подписание мирного соглашения с Украиной;

заявил, что он и Путин признают Зеленского только «фактическим главой» Украины;

признал, что Кремль готов встретиться с Зеленским «в этом качестве», но «когда речь идет о подписании юридических документов, потребуется очень четкое понимание легитимности»;

ошибочно заявил, что «Зеленский ныне не является» законным лидером Украины в соответствии с Конституцией Украины;

продолжает многомесячные попытки Кремля воспользоваться юридически обусловленной неспособностью Украины провести выборы во время войны и намеренно искажать украинскую Конституцию и законодательство;

пытается ввести эти оправдания неучастия в мирном процессе в американское информационное пространство, пытаясь склонить политику США и общественное мнение в пользу России.

Лавров отрицал, что Россия нарушила прошлые международные договоры, запрещающие России вторжение в Украину, и отверг гарантии безопасности Украины, предоставляемые Западом, в будущем. Он утверждал, что Будапештский меморандум 1994 года обеспечивает безопасность Украины так же, «как и любого другого неядерного государства», и что юридическое обязательство ядерных государств, предоставляющих гарантии неядерным государствам, заключается в неприменении ядерного оружия против неядерных государств. Глава МИД РФ утверждал, что Украина, а не Россия, нарушила соглашение 1994 года, не соблюдая права человека после 2014 года.

«В Будапештском меморандуме действительно говорится, что Россия, Великобритания и США обязуются не применять ядерное оружие против неядерных государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия, таких как Украина. Однако заявления Лаврова игнорируют тот факт, что в меморандуме также говорится, что Россия, Великобритания и США обязуются „уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины“, — уточнили аналитики ISW.

Лавров заявил, что западные государства, которые, по его словам, подготовили «переворот» в Украине в 2014 году и поддерживают «нацистское» правительство в Киеве, не должны нести ответственность за послевоенную безопасность Украины и для Украины, которые в настоящее время обсуждаются. Лавров заявил, что никогда не утверждал, что Россия должна иметь право вето по гарантиям безопасности для Украины, но должен быть консенсус по поводу таких гарантий и учитывать интересы России.

В интервью телеканалу NBC Лавров неоднократно ссылался на гарантии безопасности Украины, изложенные в проекте Стамбульского договора 2022 года. В проекте договора 2022 года говорилось, что Россия будет одним из государств, гарантирующих безопасность Украины, но что все государства-гаранты должны прийти к консенсусу, прежде чем оказывать помощь Украине в случае вооруженного нападения на нее, что по сути предоставляло России право вето на возможности других государств-гарантов по оказанию помощи Украине в случае восстановления российской. Лавров и другие официальные лица Кремля неоднократно ссылались на проект Стамбульского договора 2022 года, который был равнозначен полной капитуляции Украины в соответствии с первоначальными военными требованиями России как основой для любого будущего мирного урегулирования.

«ISW продолжает оценивать, что предоставление России права вето относительно западных гарантий безопасности позволит Кремлю ослабить способность Украины противостоять новому российскому вторжению, не давая Украине возможности заключать обязывающие соглашения по безопасности, подобные обсуждаемым сейчас, усиливать и модернизировать свои вооруженные силы и получать поддержку от партнеров. Вероятно, в интервью для американской аудитории Лавров пытается запутать нарушение Россией Будапештского меморандума в 2014 и 2022 годах, чтобы добиться заключения будущего соглашения о гарантиях безопасности, в котором Россия будет указана как государство-гарант», — заключили специалисты Института.

Напомним, Лавров избежал прямого ответа на вопрос о том, вторглась ли РФ в Украину.

«Мы начали „специальную военную операцию“, чтобы защитить людей, которых режим объявил террористами и врагами, и которых режим бомбил», — ответил российский министр.

Более того, ранее Лавров нагло заявил о том, что Украина вроде бы «имеет право на существование» только при условии, если согласится на требования России. Лавров убежден, что Киев должен «отпустить» территории, которые Москва аннексировала, ссылаясь на «референдумы» в Крыму, Донбассе и Новороссии. А еще Лавров в очередной раз подверг сомнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского.