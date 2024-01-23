Заявления Лаврова в ООН: в ISW оценили, что Россия использует Совбез для информационных операций

Москва продвигает свои нарративы на мировой арене, чтобы убедить международных партнеров прекратить предоставление Украине оружия.

Россия использует Совет Безопасности ООН для продвижения своих информационных операций, чтобы убедить международных партнеров Украины прекратить предоставление ей оружие.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Заявление Лаврова о переговорах и обвинения в адрес Запада

Аналитики обратили внимание, что 22 января РФ созвала заседание Совбеза ООН, на котором глава российского МИД Сергей Лавров обвинил страны Запада в отказе от переговоров по Украине. Министр утверждал, что Москва якобы всегда была готова к диалогу.

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В то же время, Лавров указал, что Россия заинтересована исключительно в переговорах об отстранении от власти действующего украинского правительства. Таким образом, министр подтвердил, что Москва до сих пор официально стремится к изменению режима в Украине.

"Лавров продолжал отрицать независимость и суверенитет Украины, ошибочно утверждая, что у украинского народа нет интересов в войне против России и что Запад подтолкнул Украину к продолжению войны. Глава МИД России посоветовал Западу понять, что "формула мира" президента Владимира Зеленского – это путь в никуда. Он также утверждал, что чем быстрее Запад реализует это, тем лучше будет и для Украины, и для Запада", – говорится в сообщении ISW.

Лавров также утверждал, что "если Украина перестанет сражаться, сотни тысяч украинских жизней будут спасены". Аналитики напомнили, что министр и раньше делал похожие заявления, имея в виду, что Россия сможет оккупировать больше украинских территорий и что это еще больше ослабит переговорную позицию Киева.

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А еще на заседании Совбеза ООН Лавров отрицал ответственность Кремля за опасения по поводу того, что РФ может в будущем напасть на НАТО.

Глава российского МИД также обвинял украинские силы в ударах по оккупированным территориям Украины, которые Кремль использовал, чтобы оправдывать войну за завоевание страны.

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Недавно Лавров утверждал, что украинские войска использовали западное оружие для якобы ударов по гражданским целям, имея в виду обстрел оккупированного Донецка 21 января.

Министр убеждал также, что "россияне и украинцы будут жить так же, как братья и добрые соседи" после того, как РФ достигнет своих целей в войне, которую ISW "продолжает оценивать как равнозначную полной капитуляции Украины и стран Запада".

По мнению аналитиков ISW, эти угрожающие послания – попытка посеять нестабильность и сформировать информационные условия для возможных будущих агрессивных российских действий против членов НАТО и других постсоветских государств.

В Институте убеждены, что Кремль использовал заседание Совбеза ООН для продвижения собственных информационных операций.

"Вероятно, таким образом Москва продвигает эти кремлевские нарративы на мировой арене, чтобы убедить международных партнеров прекратить предоставлять Украине оружие", – оценили в ISW.

Напомним, ранее президент США Джо Байден выразил надежду на заключение уже на этой неделе соглашения в Сенате, которое является одним из ключевых вопросов на пути к принятию помощи для Украины.

В то же время, в ЕС начнется работа над новым планом предоставления десятков миллиардов долларов военной помощи Украине.

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