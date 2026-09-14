«Заявления лишены смысла»: Офис генпрокурора опроверг вручение подозрения главе НАБУ

Офис генпрокурора опроверг подозрение руководителю антикоррупционного органа

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Офис Генерального прокурора официально опроверг информацию об объявлении подозрения «одному из руководителей антикоррупционных органов». И хотя фамилия не указывается, из контекста понятно, что речь идет о директоре НАБУ Семене Кривоносе.

Об этом передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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«В связи с распространением заявления о якобы уведомлении о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов сообщаем: такая информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении прессслужбы.

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Отмечается, что в рамках этого уголовного производства ни одному лицу, в частности, руководителю антикоррупционного органа, о подозрении в предусмотренном УПК Украины порядке не сообщалось.

«Правовые основания для этого отсутствуют. Заявления о якобы подозрении были лишены юридического смысла», — добавили в ОГП.

Поэтому все соответствующие записи и отметки о якобы уведомлении о подозрении в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) были официально отменены.

Что ответил Кравченко

Тем временем отстраненный генпрокурор Руслан Кравченко написал, что решение о подозрении было «надлежаще направлено».

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«Сегодня „ходоки“ от НАБУ — по моим данным Александр Абакумов — посетили руководство ГБР и Офиса Генерального прокурора с требованием любой ценой отменить сообщение о подозрении Семену Кривоносу», — заявил он.

Кравченко убеждает, что законное процессуальное решение «не отменяется кулуарными договоренностями». По его мнению, любая попытка отменить подозрение или убрать сведения из ЕРДР будет иметь признаки политического и противоправного вмешательства.

«И ни одно политическое решение не способно отменить доказательства. Оно не освобождает директора НАБУ от обязанности ответить перед обществом на конкретные вопросы, касающиеся собственной добродетели. Сегодня Семен Кривонос этого ответа пытался избежать, укрывшись за политическим решением президента», — подытожил Руслан Кравченко.

Конфликт между Офисом прокурора и НАБУ: последние новости

Напомним, между НАБУ, САП и Офисом генерального прокурора возник конфликт из-за дела «Карфаген». Антикоррупционные органы расследуют возможные преступления должностных лиц ОГП.

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4–5 сентября НАБУ и САП провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользовались работники ОГП.

В свою очередь генпрокурор Руслан Кравченко отрицал свою причастность к получению или легализации средств от незаконных кол-центров.

Наконец, 7 сентября, Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности. Он назвал это политическим решением и попросил Верховную Раду принять его увольнение.

Однако, как оказалось, генпрокурор продолжил оставаться в должности. Сегодня он подписал подозрение руководителю НАБУ Семену Кривоносу, обвинив его в подлоге документов и других нарушениях.

В НАБУ и САП ответили на заявление Кравченко о подозрении Кривоносу.

Журналист Михаил Ткач сообщал, что генеральный прокурор Руслан Кравченко сегодня ночью пересек государственную границу через пункт пропуска «Шегини» и уехал из Украины.

Впоследствии сам Кравченко отреагировал на информацию и подтвердил, что сейчас находится за границей.

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