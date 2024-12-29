Заявления Лукашенко о размещении "Орешника" в Беларуси являются частью информационной войны — Юсов

Угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что на территории страны могут разместить несколько ракетных комплексов "Орешник" — часть информационной войны.

Об этом в эфире Новости.LIVE заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он заявил, что стоимость этой ракеты превышает аэробалистический "Кинжал".

Кроме того, представитель ГУР отметил, что серийное производство "Орешника" до сих пор не налажено, а конструкторские ошибки исправляют "на ходу".

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко назвал, сколько "Орешников" разместит в Беларуси.

Кроме того, мы ранее информировали, что зону ограничения полетов на юге Беларуси продолжили из-за угрозы обстрела Украины.

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