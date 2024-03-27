Заявления Макрона по отправке войск в Украину разозлили чиновников США: детали Bloomberg

Некоторые считают, что это "может даже спровоцировать столкновение с Москвой".

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном отправлении иностранных войск в Украину разозлили американских чиновников и вызвали критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с дискуссиями между союзниками.

По данным агентства, в частных разговорах чиновники говорят, мол, такой шаг "может даже спровоцировать столкновение с Москвой". Но вместе с тем Макрон смог "развеять длительную неопределенность по поводу расположения красных линий" союзников.

"Намеки Макрона были сделаны, чтобы заставить президента России Владимира Путина думать, сказал он тогда, но официальные лица, знакомые с дискуссиями НАТО по Украине, сказали, что они могли иметь противоположный эффект", — говорится в материале.

Источники также рассказали Bloomberg, что эти слова не были разумны с точки зрения оперативной безопасности. Особенно учитывая, что несколько стран негласно уже имеют определенный личный состав в Украине.

Отмечается, что свою роль играет также внутренняя политика Франции. Макрон ставит на передний план своей предвыборной кампании Украину. В свою очередь, свою ультраправую оппонентку Марин Ле Пен команда действующего президента изображает как союзницу российского диктатора Владимира Путина.

Издание пишет: нет сомнений в том, что некоторые премьер-министры Евросоюза надеются на лидерство Макрона. Кроме того, политиков приветствуют его жесткую позицию по отношению к России. В свою очередь критики президента Франции говорят, что он больше говорит, чем действует.

В качестве примера Bloomberg даже привел пример Чехии, возглавляющей инициативу по закупке около 800 тысяч снарядов для Украины. В прошлом месяце Макрон заявил о поддержке этой чешской инициативы. Впрочем, Франция еще не внесла никакого финансового взноса.

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что Макрон едет в Бразилию убеждать президента по поводу войны в Украине. Президент Бразилии Луис Игнасиу Лулу да Силва неоднократно исключал возможность вооружения Украины. Он убежден в возможности завершения войны путём переговоров.

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