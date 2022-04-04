Заявления мировых политиков после геноцида в Буче и фейки РФ: пять главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных новостей ночи:
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал зверства россиян в Ирпене, Буче, Гостомеле и других городах и селах Киевщины. По словам госсекретаря, фотографии огромного количества погибших гражданских – это удар под дых. Читать дальше –>
- Республика Польша сделает все возможное, чтобы виновные в убийствах и пытках гражданских жителей Бучи были наказаны. Читать дальше –>
- Канада сделает все возможное, чтобы Россия понесла ответственность за совершенные в Украине массовые кровавые преступления против украинцев. Читать дальше –>
- Президент Молдовы Майя Санду объявила 4 апреля днем траура по погибшим в Украине после информации о сотнях замученных оккупантами мирных жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других городов и сел Киевщины. Читать дальше –>
- РФ назвала бучанский геноцид постановкой: почему это не так