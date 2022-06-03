Заявления НАТО и США о войне России с Украиной и истерика Медведева: главные события ночи 3 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные события ночи 3 июня:
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 2 июня, что война России против Украины стала войной на истощение. Читать дальше –>
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что война России против Украины завершится за столом переговоров, а НАТО поможет украинцам достичь наилучшего разрешения ситуации. Об этом он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Читать дальше –>
- В США убеждены, что Украина имеет полное право определять, каким будет ее ответ на российскую агрессию, но Киев заверил, что не будет использовать западное оружие по целям на территории РФ. Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс. Читать дальше –>
- На каждом этапе боевых действий в Украине США и другие страны обеспечивали украинских партнеров именно тем, что они спрашивали. Читать дальше –>
- Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ранее угрожавший миру ядерным оружием, теперь испугался поставок Украине Штатами современных систем залпового огня HIMARS. Марионетка Путина пригрозил, что Россия будет стрелять "по центрам принятия решений", если Киев использует это оружие для удара по территории РФ. Читать дальше –>
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