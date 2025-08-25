- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 557
- Время на прочтение
- 1 мин
Заявления немецких чиновников и переговоры в Беларуси: главные новости ночи 25 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 августа 2025 года:
Вадефуль: Киев должен иметь гарантии безопасности, подобные членству в НАТО Читать далее –>
РФ заявила о переговорах с Украиной в Беларуси: обсуждали судьбу пленных Читать далее –>
На добропольском направлении продолжается зачистка, на покровском – инициатива у врага – обозреватель.
Должны больше работать: премьер Баварии требует отменить выплаты украинским беженцам в Германии Читать далее –>
В Киеве 25 августа ограничат движение транспорта из-за визитов иностранных делегаций Читать далее –>