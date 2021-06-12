Заявления Путина и фотографии Красной планеты. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент России Владимир Путин считает, что нынешний президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа. Читать дальше ->
- Российского президента Владимира Путина не обеспокоило интервью американского лидера Джо Байдена, где он назвал его убийцей, мол, он слышал десятки обвинений в свой адрес. Читать дальше ->
- Президент России Владимир Путин назвал "чушью" информацию СМИ о том, что РФ готовится поставить Ирану передовую спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать военные цели. Читать дальше ->
- Президент России Владимир Путин оценил отношения между Россией и США. По его словам, российско-американские отношения упали до самой низкой точки за последние годы. Читать дальше ->
- Китайский марсоход Zhurong ( "Чжучжун" — ред.) прислал на Землю серию снимков с поверхности Марса, в том числе и селфи. Читать дальше ->