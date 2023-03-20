Заявления Путина и Си Цзиньпина и возможности для украинского контрнаступления: главные новости ночи 20 марта

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 20 марта:
- "Китай занимает объективную и беспристрастную позицию": Си Цзиньпин заявил о мнении КНР о войне в Украине перед поездкой в РФ Читать далее –>
- "Китай и РФ придерживаются концепции вечной дружбы" — заявил Си Цзиньпин накануне своего визита в Россию Читать далее –>
- Теперь Россия должна избавиться от Путина, Си Цзиньпин не может его поддерживать — Подоляк Читать далее –>
- "Идет демонтаж архитектуры международной безопасности": лидер Китая написал материал в российские "СМИ", Путин ответил Читать далее –>
- "Золотой месяц": военный эксперт рассказал, когда может начаться украинское контрнаступление Читать далее –>
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