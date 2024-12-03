Заявления Путина о готовности к миру: в НАТО прокомментировали

Помощь Украине в самозащите является "долгом НАТО", отмечает генсек.
Президент-диктатор РФ Владимир Путин не заинтересован в мире. В настоящее время НАТО не видит признаков того, что Кремль готовится к любому перемирию.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте перед началом министерской встречи Альянса в Брюсселе, пишет "ЕП".
"Нет никаких признаков ослабления российской агрессии. Напротив, Путин ужесточает свою риторику и безрассудные действия. Он использует Украину как полигон для испытания экспериментальных ракет и доставил северокорейских солдат на эту противоправную войну", – заявил глава Альянса.
Рютте в очередной раз подчеркнул, что кремлевский "фюрер" на самом деле никак "не заинтересован в мире". По словам генсека, расчеты Москвы, что ей удастся "преодолеть сопротивление и решительность Украины, а также нашу (НАТО — Ред.) поддержку", ошибочны.
Вместе генеральный секретарь отметил, что помощь Украине в самозащите является "долгом НАТО".
"Поэтому мы должны продолжать нашу непреклонную поддержку", – подытожил Рютте.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что замораживание войны в Украине не возможно без какой-либо сильной позиции нашего государства. Иначе российский президент-диктатор Владимир Путин через несколько лет начнет новое противостояние.
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