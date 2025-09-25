Дональд Трамп / © Associated Press

Любые заявления президента США Дональда Трампа, производящие сильный символический эффект, должны подкрепляться реальными действиями.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо заявил политический консультант и эксперт по внешней политике Глеб Остапенко.

«Если говорить конкретно о ситуации с переговорами и смене риторики и позиции Трампа, то совершенно понятно: произошло мощное влияние нашей переговорной группы — Владимира Зеленского и других. Были четко донесены месседжи. Думаю, что после встречи на Аляске Трамп понимал, что Путин пытается навязать ему собственные выгодные нарративы. Но, как мы видим, на позицию Трампа, вне зависимости от источника, довольно легко влиять», — сказал он.

По словам Остапенко, позиция президента США меняется слишком быстро.

«Встреча на Аляске — одна позиция, встреча с Зеленским — уже другая. Прошло две недели — новая позиция, потом через две недели будет еще одна, а через месяц — совсем другая», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что это выглядит хаотично для американской политики, которая еще в 2000-х и 2010-х годах была постепенной и планомерной.

«Тогда была четкая стратегия действий. А сейчас мы видим больше громких заявлений. Вчера они выглядели действительно прорывными — я искренне радовался, читал новости с удовольствием. Но украинское общество уже отрезвило за эти семь-восемь месяцев каденции господина Трампа», — отметил Остапенко.

Он подчеркнул, что символические заявления президента США должны быть подкреплены конкретными мерами.

«Реальные действия возможны только в комплексе. Это дипломатическое давление, финансово санкционное давление, военное давление и общее давление объединенной Европы, Соединенных Штатов и Украины. Пока этого не будет, какие-либо заявления или встречи — в Аляске, Женеве, Вашингтоне или Киеве — не принесут реального результата», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что неожиданное заявление президента США Дональда Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий к границам 1991 года изумило мировых лидеров и экспертов.

Мы ранее информировали, что сенатор-республиканец из США Линдси Грэм поддержал заявление президента страны Дональда Трампа о войне в Украине.