Заявления Трампа и Сибиги, взрывы в Сумах: главные новости ночи 26 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 августа 2025 года:
Трамп заявил о "очень хороших" отношениях с Ким Чен Ином и с нетерпением ждет новой встречи Читать далее –>
МИД Украины приговорил незаконное включение портов Бердянска и Мариуполя в перечень морских портов РФ Читать далее –>
Сибига озвучил Рубио и европейским коллегам позицию Украины по гарантиям безопасности Читать далее –>
В Сумах раздались взрывы Читать далее –>
Трамп прогнозирует завершение войны в Газе через несколько недель Читать далее –>