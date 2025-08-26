ТСН в социальных сетях

Политика
1011
1 мин

Заявления Трампа и Сибиги, взрывы в Сумах: главные новости ночи 26 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 августа 2025 года:

  • Трамп заявил о "очень хороших" отношениях с Ким Чен Ином и с нетерпением ждет новой встречи Читать далее –>

  • МИД Украины приговорил незаконное включение портов Бердянска и Мариуполя в перечень морских портов РФ Читать далее –>

  • Сибига озвучил Рубио и европейским коллегам позицию Украины по гарантиям безопасности Читать далее –>

  • В Сумах раздались взрывы Читать далее –>

  • Трамп прогнозирует завершение войны в Газе через несколько недель Читать далее –>

