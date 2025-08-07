- Дата публикации
- Политика
- 3762
- 1 мин
Заявления Трампа и взрывы в России: главные новости ночи 7 августа 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 августа 2025 года:
Трамп анонсировал встречу с Путиным "очень скоро"
"Скажу через несколько недель": Трамп не уверен, что Путин его не обманывает
Трамп анонсировал новые вторичные санкции против торговых партнеров РФ
Взрывы в Новороссийске: местные сообщают об атаке дронов
В Суровикино атакован важный железнодорожный узел: дроны ВСУ бьют по логистике врага