Заявления Трампа и взрывы в России: главные новости ночи 7 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 августа 2025 года:

  • Трамп анонсировал встречу с Путиным "очень скоро" Читать дальше –>

  • "Скажу через несколько недель": Трамп не уверен, что Путин его не обманывает Читать далее –>

  • Трамп анонсировал новые вторичные санкции против торговых партнеров РФ Читать далее –>

  • Взрывы в Новороссийске: местные сообщают об атаке дронов Читать дальше –>

  • В Суровикино атакован важный железнодорожный узел: дроны ВСУ бьют по логистике врага Читать далее –>

