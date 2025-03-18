Заявления Трампа и Зеленского и ситуация на Ближнем Востоке: главные новости ночи 18 марта 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 марта 2025 года:

США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными — Пентагон Читать далее –>

Путин уже неделю не способен выжать из себя "да" в ответ на предложение тишины — Зеленский Читать дальше –>

Израиль снова нанес удары по позициям ХАМАС в Секторе Газы – СМИ Читать далее –>

Стало известно, сколько сирийцев вернулось домой после свержения режима Асада .

Трамп признал, что инцидент в Овальном кабинете был умышленным давлением на Украину Читать далее –>

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