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Заявления Трампа и Зеленского и ситуация на Ближнем Востоке: главные новости ночи 18 марта 2025 года

Заявления Трампа и Зеленского и ситуация на Ближнем Востоке: главные новости ночи 18 марта 2025 года

Американский президент Дональд Трамп 18 марта прокомментировал ссору с украинским президентом Владимиром Зеленским / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 марта 2025 года:

  • США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными — Пентагон Читать далее –>
  • Путин уже неделю не способен выжать из себя "да" в ответ на предложение тишины — Зеленский Читать дальше –>
  • Израиль снова нанес удары по позициям ХАМАС в Секторе Газы – СМИ Читать далее –>
  • Стало известно, сколько сирийцев вернулось домой после свержения режима Асада .
  • Трамп признал, что инцидент в Овальном кабинете был умышленным давлением на Украину Читать далее –>

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