Заявления Трампа и Зеленского после ссоры в Белом доме и реакция мира: главные новости ночи 1 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 марта 2025 года:
- Зеленский ответил, при каких условиях Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых Читать далее –>
- Зеленский ответил, действительно ли ссора в Белом доме была спланированной: детали Читать далее –>
- Трамп сейчас не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом соглашения по ресурсам – Reuters Читать далее –>
- Стармер пообещал сыграть роль в поиске пути к крепкому миру в Украине Читать далее –>
- В Австралии заявили о поддержке Украины Читать далее –>
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