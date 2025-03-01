Заявления Трампа и Зеленского после ссоры в Белом доме и реакция мира: главные новости ночи 1 марта 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 марта 2025 года:

Зеленский ответил, при каких условиях Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых Читать далее –>

Зеленский ответил, действительно ли ссора в Белом доме была спланированной: детали Читать далее –>

Трамп сейчас не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом соглашения по ресурсам – Reuters Читать далее –>

Стармер пообещал сыграть роль в поиске пути к крепкому миру в Украине Читать далее –>

В Австралии заявили о поддержке Украины Читать далее –>

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