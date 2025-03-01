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Заявления Трампа и Зеленского после ссоры в Белом доме и реакция мира: главные новости ночи 1 марта 2025 года

Заявления Трампа и Зеленского после ссоры в Белом доме и реакция мира: главные новости ночи 1 марта 2025 года

Американский президент Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский эмоционально поспорили в Белом доме накануне / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 марта 2025 года:

  • Зеленский ответил, при каких условиях Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых Читать далее –>
  • Зеленский ответил, действительно ли ссора в Белом доме была спланированной: детали Читать далее –>
  • Трамп сейчас не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом соглашения по ресурсам – Reuters Читать далее –>
  • Стармер пообещал сыграть роль в поиске пути к крепкому миру в Украине Читать далее –>
  • В Австралии заявили о поддержке Украины Читать далее –>

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