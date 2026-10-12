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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Заявления Трампа о "перемирии" обвалили цену на пшеницу: как слова политика встряхнули мировой рынок

Мировые цены на пшеницу снижаются четвертый день на фоне надежд на деэскалацию в Черноморском регионе после заявлений Дональда Трампа.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Заявление президента США Дональда Трампа об «энергетическом перемирии» между Украиной и Россией привело к падению мировых цен на пшеницу. У трейдеров появились надежды на безопасность судоходства и возобновление стабильных поставок через Черное море.

Об этом пишет Bloomberg.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго снижались на 1,3%, однако впоследствии отыграли часть потерь. На Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта пшеницы, поэтому ситуация в Черноморском регионе оказывает значительное влияние на глобальные поставки зерна. Дополнительным фактором давления на рынок явилось неожиданное повышение Министерством сельского хозяйства США прогнозов урожайности и производства кукурузы.

«Энергетическая составляющая не обязательно является причиной, просто общая тема деэскалации давит на рынок», — сказал директор по продаже сырьевых товаров у Futures International LLC Джо Дэвис.

Пшеница дешевеет из-за ожиданий деэскалации в Черноморском регионе

Как напомнило издание, Трамп заявил, что Россия и Украина договорились об «энергетическом перемирии», однако не раскрыл детали возможных договоренностей.

В последние недели активизация боевых действий и атаки на портовую инфраструктуру усложнили экспортные операции. На фоне перебоев покупатели из стран Азии и Африки вынуждены искать альтернативные источники зерна, что нередко предполагает более длинные маршруты и дополнительные расходы.

О достижении договоренности по «перемирию» Трамп сообщил 11 октября. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева поддержать прекращение огня, но отметил, что страна «ожидает деталей». Теперь участники рынка будут следить за реакцией Москвы и Киева, а также за тем, станет ли договоренность первым шагом к более широкому снижению интенсивности боевых действий.

Если боевые действия будут продолжительное время оставаться менее интенсивными, это может уменьшить геополитическую премию в ценах на пшеницу. В частности, рынок может положительно отреагировать на улучшение безопасности судоходства и возможное возобновление более стабильного экспорта из портов Черного моря. В то же время само по себе «энергетическое перемирие» не означает гарантий безопасности для зерновой инфраструктуры или торговых судов, поэтому ситуация с поставками остается неопределенной.

Дополнительное давление на зерновой рынок оказывают и прогнозы американского аграрного ведомства. По словам Дэвиса, «учитывая давление, связанное с уборкой урожая, в течение следующего месяца будет трудно ожидать роста».

В конце прошлой недели кукуруза претерпела сильнейшее за три года падение после того, как Министерство сельского хозяйства США пересмотрело в сторону повышения оценки урожайности и объемов производства культуры. Продажи распространились и на пшеничный рынок: ее фьючерсы в моменте теряли до 3,2%.

Реакция Украины и РФ на «перемирие» Трампа

Напомним, 11 октября Зеленский заявил, что Украина поддерживает инициированное Трампом «энергетическое перемирие» и ожидает подробностей от США. Президент Украины подчеркнул, что для деэскалации и мира важно, чтобы эту инициативу подтвердила и российская сторона.

По данным Axios, Россия изучает предложение Трампа относительно «энергетического перемирия», которое на первом этапе предусматривает взаимный отказ от ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В то же время эта инициатива вызывает предостережение в Киеве, ведь обмен по принципу «НПЗ за НПЗ» неравноценен из-за существенного преимущества России в количестве таких объектов. Украина же зависит от импорта горючего и в первую очередь нуждается в защите собственной электросети от российских атак.

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