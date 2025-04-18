ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2671
Время на прочтение
1 мин

Заявления Трампа о прекращении огня на этой неделе: у Путина прокомментировали

В Москве называют тему урегулирования в Украине "сложной".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. / © Associated Press

В России заявляют, что сейчас продолжаются сложные контакты по прекращению огня в Украине .

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков .

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что ожидает ответа от России о прекращении огня в Украине уже на этой неделе, представитель "фюрера" называет это непростой темой.

"Тема непростая, тема украинского урегулирования. Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению собственных интересов и открыта к диалогу. Продолжаем эту тему", - сказал спикер Путина.

Он цинично заявил о том, мол, Москва стремится к урегулированию в Украине и "обеспечению своих интересов".

Напомним, ранее в Кремле назвали "виновных" в том, что война в Украине продолжается. Европа вроде бы не настроена на мир, говорят в Москве.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie