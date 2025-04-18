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Заявления Трампа о прекращении огня на этой неделе: у Путина прокомментировали
В Москве называют тему урегулирования в Украине "сложной".
В России заявляют, что сейчас продолжаются сложные контакты по прекращению огня в Украине .
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков .
Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что ожидает ответа от России о прекращении огня в Украине уже на этой неделе, представитель "фюрера" называет это непростой темой.
"Тема непростая, тема украинского урегулирования. Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению собственных интересов и открыта к диалогу. Продолжаем эту тему", - сказал спикер Путина.
Он цинично заявил о том, мол, Москва стремится к урегулированию в Украине и "обеспечению своих интересов".
Напомним, ранее в Кремле назвали "виновных" в том, что война в Украине продолжается. Европа вроде бы не настроена на мир, говорят в Москве.