"Заявления Трампа создают очень тревожную подоплеку": экспосол о переговорах с Путиным

Последние события и высказывания Трампа, что он и Путин во время встречи могут сделать что-то "значительное", вызывают на Западе мысли о возможности "новой Ялты" между президентом США Дональдом Трампом, кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сказал бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в интервью OBOZ.UA.

"На Западе, учитывая последние события, эти аналогии возникают. Я бы сказал, из категории того, о чем не хочется даже думать. И здесь, для того чтобы это не произошло, важно, чтобы и наша позиция была всегда четкой. Имеют отреагировать и европейцы, которые должны уже не только говорить о "недопущении разделения Украины", но и дополнить свою риторику конкретными действиями", — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что опасность "Ялты" существует.

"Я об этом начал думать особенно после заявлений Трампа, вроде бы непричастных к Украине. Они, на мой взгляд, создают очень тревожную основу для переговоров и возможных контактов между Трампом и Путиным", – отметил Олег Шамшур.

Напомним, Москва присоединилась к Вашингтону в призыве к проведению выборов в Украине, что вызвало беспокойство в Киеве. Удивительное совпадение позиций вызвало в Украине опасения, что российский диктатор Путин намерен столкнуть Киев и Вашингтон друг с другом в вопросе прекращения войны.

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