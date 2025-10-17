- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2910
- Время на прочтение
- 1 мин
Заявления Трампа, взрывы в России и на временных оккупированных территориях: главные новости ночи 17 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 октября 2025 года:
Трамп пообещал, что война в Украине не перерастет в Третью мировую Читать далее –>
Трамп заявил, что новые санкции против России могут быть "не ко времени" перед его разговором с Путиным Читать далее –>
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы Читать далее –>
Взрывы в оккупированном Крыму: в районе Новофедоровки слышно серию мощных детонаций Читать далее –>
В Сочи раздаются взрывы: туристов спускают в подвалы Читать далее –>