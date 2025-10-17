ТСН в социальных сетях

Заявления Трампа, взрывы в России и на временных оккупированных территориях: главные новости ночи 17 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 октября 2025 года:

  • Трамп пообещал, что война в Украине не перерастет в Третью мировую Читать далее –>

  • Трамп заявил, что новые санкции против России могут быть "не ко времени" перед его разговором с Путиным Читать далее –>

  • Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы Читать далее –>

  • Взрывы в оккупированном Крыму: в районе Новофедоровки слышно серию мощных детонаций Читать далее –>

  • В Сочи раздаются взрывы: туристов спускают в подвалы Читать далее –>

