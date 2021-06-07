Заявления Зеленского и неистовый глобальный рост цен на продовольствие. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации президента США Джо Байдена об отмене санкций в отношении "Северного потока-2" через прессу и "был удивлен несколько раз". Читать дальше ->
- Вопрос с вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, если Альянс хочет видеть украинское государство в своих рядах, ведь на кону безопасность страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Читать дальше ->
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до 16 июня, но понимает, что из-за графика президента США этого может не произойти. Читать дальше ->
- Военная помощь Украине, которая обсуждалась во время визита американских сенаторов и госсекретаря США Энтони Блинкена, касается укрепления обороны страны в Черном и Азовском морях. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. Читать дальше ->
- Глобальные цены на продукты сделали в мае самый большой скачок за 10 лет и дальше будет еще хуже. Читать дальше ->