Заявления Зеленского и российская атака фосфорными боеприпасами: пять главных новостей ночи 22 марта

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных новостей ночи 22 марта:
- Российские оккупанты стреляли по мирно вышедшим без оружия людям на митинг за свою свободу. Об этом в ночном обращении к украинскому народу против 22 марта 2022 рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с удовольствием демонстрирует свой украинский паспорт и является фанатом народа Украины. Читать дальше –>
- В планах президента России Владимира Путина – не только захватить Украину, но страны Балтии, а также установить контроль над другими странами в Европе, как это в свое время делал Советский Союз. И на переговорах российская сторона специально выдвигает такие требования, чтобы Украина точно от них отказалась и чтобы у Кремля было оправдание, что Киев не захотел. Все это может привести к началу Третьей мировой войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью общественным вещателям, показанным в эфире украинских телеканалов. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский решил не призвать иностранных лидеров приезжать в Киев, учитывая войну в Украине, но заявил, что "дверь для них открыта". Читать дальше –>
- В Краматорске Донецкой области российские кафиры в очередной раз использовали запрещенные фосфорные боеприпасы. Об этом рассказал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий. Читать дальше –>
Важно:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы