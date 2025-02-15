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Заявления Зеленского и взрывы в России: главные новости ночи 15 февраля 2025 года

Заявления Зеленского и взрывы в России: главные новости ночи 15 февраля 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о важности американской поддержки / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 февраля 2025 года:

  • Зеленский пообщался с Макроном: обсудили справедливое окончание войны Читать далее –>
  • "Мир благодаря силе": Зеленский призвал Палату представителей Конгресса США продолжить военную поддержку Читать далее –>
  • Только украинцы смогут вести дискуссии о мире, а мы поможем им — Макрон Читать далее –>
  • Зеленский: Украине будет очень тяжело выжить без военной поддержки США Читать далее –>
  • В российском Волгограде неизвестный беспилотник врезался в многоэтажку Читать далее –>

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