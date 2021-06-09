Заявления Зеленского о деолигархизацию более 35% украинский считают популизмом — опрос SOCIS

Они считают, что так президент хочет поднять свой рейтинг.

Заявления президента Владимира Зеленского о деолигархизации 35,7% украинцев считают популизмом.

Об этом свидетельствует опрос Центра SOCIS.

Именно столько граждан Украины считают, что этим шагом президент хочет поднять свой рейтинг. Зато 20,1% по назвали это "искреннее стремление к справедливости". Кроме того, 12,9% украинцев считают это попыткой Зеленского и его окружение переделить собственность и самим стать олигархами.

Деолигархизация позволит стать Украине успешным государством считают 11,4% человек. Зато 8,8% — взять под свой контроль телеканалы, владельцами которых являются олигархи. Отказались от ответил 17,9% человек.

Следует заметить, что SOCIS проводил опрос с 28 мая по 3 июня. Было опрошено две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет на территории, подконтрольной украинскому власти. Метод исследования было телефонное интервью CATI. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%

Как сообщалось, 2 июня президент подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о деолигархизации. В документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственном, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". В ОП уверяют, что законопроект не затрагивает права людей, которые подпадают под определение олигарха.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине впервые за много лет количество олигархов снизилась, а после того, как суд отправил под домашний арест кума Путина и лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, в государстве начнут деолигархизировать и других заинтересованных лиц. Зеленский предупредил, что подобные мероприятия ожидают и других олигархов, если они не станут просто крупными бизнесменами.

Новости Украины: законопроект об олигархах вынесут на референдум, если Рада его не поддержит

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