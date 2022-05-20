Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Заявления Зеленского о войне в Украине и помощь от стран G7: главные новости ночи 20 мая

Дата публикации
Просмотры
4631
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Заявления Зеленского о войне в Украине и помощь от стран G7: главные новости ночи 20 мая

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 20 мая:

  • Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему для мировых партнеров важна поддержка украинцев в войне с российскими оккупационными войсками. Защита Украины поможет сделать невозможным дальнейшую агрессию России против других стран. Читать дальше –>
  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил усиление давления российских кафиров на Донбассе. Об этом он говорил во время своего традиционного обращения вечером 19 мая. Читать дальше –>
  • Глава государства опередил изобретателя Илона Маска, британского премьера Бориса Джонсона и главу Белого дома Джо Байдена. Об этом говорится в публикации Time. Читать дальше –>
  • Страны G7 пообещали выделить более 15 миллиардов долларов, которые нужны Киеву в течение следующих трех месяцев, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный войной с Россией. Об этом заявила министерша финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. Читать дальше –>
  • Государства, которые будут покупать у РФ похищенное у Украины зерно, будут считаться причастными к преступлению. Об этом заявил в Совете Безопасности ООН советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник. Читать дальше –>

Читайте также:

В Украине начался первый суд над российским военным преступником - обращение Зеленского

В Украине начался первый суд над российским военным преступником - обращение Зеленского

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация