Заявления Зеленского о войне в Украине и помощь от стран G7: главные новости ночи 20 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 20 мая:
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему для мировых партнеров важна поддержка украинцев в войне с российскими оккупационными войсками. Защита Украины поможет сделать невозможным дальнейшую агрессию России против других стран. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил усиление давления российских кафиров на Донбассе. Об этом он говорил во время своего традиционного обращения вечером 19 мая. Читать дальше –>
- Глава государства опередил изобретателя Илона Маска, британского премьера Бориса Джонсона и главу Белого дома Джо Байдена. Об этом говорится в публикации Time. Читать дальше –>
- Страны G7 пообещали выделить более 15 миллиардов долларов, которые нужны Киеву в течение следующих трех месяцев, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный войной с Россией. Об этом заявила министерша финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. Читать дальше –>
- Государства, которые будут покупать у РФ похищенное у Украины зерно, будут считаться причастными к преступлению. Об этом заявил в Совете Безопасности ООН советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник. Читать дальше –>
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