Займись лучше Украиной: Трамп резко ответил на предложение Путина по посредничеству с Ираном

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко «осадил» диктатора Путина с его предложением стать посредником в конфликте между Ираном и Израилем.

Об этом глава Белого дома сказал в разговоре с журналистами.

Трамп убавил значение предложения Путина сыграть роль посредника в конфликте.

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«Я сказал (Путину — Ред.), окажи мне услугу — стань посредником у себя. Давай сначала ты будешь посредником с Россией, ладно? Я сказал: „Владимир, давайте сначала разберемся с Россией, а об этом (конфликт между Ираном и Израилем — Ред.) ты можешь позаботиться позже“», — сказал он.

В то же время Трамп до сих пор уверен, что сможет принести мир Украине.

«Но я думаю, что это тоже сработает, но так много людей погибло», — сказал он в своей хаотической манере говорить.

Заметим, что ранее Дональд Трамп выразил готовность рассматривать Путина потенциальным посредником в конфликте.

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Также на заседании «Большой семерки» он назвал «большой ошибкой» исключение РФ из G8.