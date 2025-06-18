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Займись лучше Украиной: Трамп резко ответил на предложение Путина по посредничеству с Ираном
Трамп резко ответил Путину на предложение посредничества в конфликте Израиля и Ирана и посоветовал лучше заняться прекращением войны в Украине.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко «осадил» диктатора Путина с его предложением стать посредником в конфликте между Ираном и Израилем.
Об этом глава Белого дома сказал в разговоре с журналистами.
Трамп убавил значение предложения Путина сыграть роль посредника в конфликте.
«Я сказал (Путину — Ред.), окажи мне услугу — стань посредником у себя. Давай сначала ты будешь посредником с Россией, ладно? Я сказал: „Владимир, давайте сначала разберемся с Россией, а об этом (конфликт между Ираном и Израилем — Ред.) ты можешь позаботиться позже“», — сказал он.
В то же время Трамп до сих пор уверен, что сможет принести мир Украине.
«Но я думаю, что это тоже сработает, но так много людей погибло», — сказал он в своей хаотической манере говорить.
Заметим, что ранее Дональд Трамп выразил готовность рассматривать Путина потенциальным посредником в конфликте.
Также на заседании «Большой семерки» он назвал «большой ошибкой» исключение РФ из G8.