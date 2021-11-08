Здоровье Саакашвили стремительно ухудшается, он отказался принимать лекарства — Денисова

Омбудсмен призвала международное сообщество осудить действия грузинских властей, "нарушающих права гражданина Украины".
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, продолжающего голодовку в грузинской тюрьме, стремительно ухудшается.
Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"По информации консилиума врачей, посетивших сегодня Михеила в пенитенциарном учреждении г. Рустави (Грузия), состояние его здоровья неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону каждой минуты", — сообщила омбудсмен.
Денисова призвала грузинские власти обеспечить перевод Саакашвили в больницу, которая обустроена для оказания экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.
Также омбудсмен подтвердила, что из-за распространения в СМИ сообщений о якобы приеме пищи Михеилом Саакашвили, он от 6 ноября отказался от каких-либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов.
Она считает, что побуждение Саакашвили отказаться от этих препаратов является способом лишения его жизни.
"Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права гражданина Украины на жизнь и здоровье", — подытожила она.
Напомним, что грузинские тюремщики показали, как ест Саакашвили, хотя он объявил голодовку.
В ответ он отказался принимать что-либо, включая витамины и таблетки глюкозы, чтобы "окончательно исключить все бесстыдные спекуляции, направленные на дискредитацию и оскорбление".
1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
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