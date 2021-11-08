Здоровье Саакашвили стремительно ухудшается, он отказался принимать лекарства — Денисова

Тюрьма в Руставе, где находится Саакашвили / Associated Press

Омбудсмен призвала международное сообщество осудить действия грузинских властей, "нарушающих права гражданина Украины".

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, продолжающего голодовку в грузинской тюрьме, стремительно ухудшается.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По информации консилиума врачей, посетивших сегодня Михеила в пенитенциарном учреждении г. Рустави (Грузия), состояние его здоровья неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону каждой минуты", — сообщила омбудсмен.

Денисова призвала грузинские власти обеспечить перевод Саакашвили в больницу, которая обустроена для оказания экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.

Также омбудсмен подтвердила, что из-за распространения в СМИ сообщений о якобы приеме пищи Михеилом Саакашвили, он от 6 ноября отказался от каких-либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов.

Она считает, что побуждение Саакашвили отказаться от этих препаратов является способом лишения его жизни.

"Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права гражданина Украины на жизнь и здоровье", — подытожила она.

Напомним, что грузинские тюремщики показали, как ест Саакашвили, хотя он объявил голодовку.

В ответ он отказался принимать что-либо, включая витамины и таблетки глюкозы, чтобы "окончательно исключить все бесстыдные спекуляции, направленные на дискредитацию и оскорбление".

1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Как сообщалось:

Новости мира: мать Саакашвили просит Зеленского спасти ее сына

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку