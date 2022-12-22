"Zeitenwende - значит помочь": в Бундестаге просят Шольца передать ВСУ "устаревшую" модификацию Patriot

Мол, в ближайшие годы Германия будет заменять эту версию ЗРК.

Представитель по оборонной политике руководящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер предложил канцлеру Олафу Шольцу передать Украине "устаревшую" модификацию Patriot — PAC-2.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, уже в ближайшие годы Германия будет заменять эту версию ЗРК новыми системами. Вместе с тем Фабер наглосил, сейчас ВСУ нуждаются в таком вооружении.

Zeitenwende означает помочь также с PAC-2. В ближайшие годы наш старый PAC-2 придется заменить на PAC-2 GEM-T и PAC-3. В Украине до окончания срока службы они еще могут внести свой вклад в ПВО от крылатых ракет и беспилотников ", – заметил Фабер.

Немецкий политик отметил, что даже такая "устаревшая" модификация может оказать реальную помощь против террора Кремля до того, как она будет выведена из эксплуатации.

"Или демократии мира вместе побеждают в путинской агрессивной войне или проигрывают отдельно. Помощь доходит из Эстонии и Австралии. Помощь со стороны Германии должна иметь размер, соответствующий размеру четвертой по величине экономики в мире", — подчеркнул депутат Бундестага.

Напомним, в Германии заявляли, что не могут передать Украине ЗРК из-за недостаточного их количества в своем распоряжении. В Берлине уверяют, мол, все передали Польше и больше не имеют этих систем.

В свою очередь президент США Джо Байден подтвердил передачу ВСУ систем Patriot. Также Белый дом объявил о выделении Украине в один миллиард долларов военной помощи.

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