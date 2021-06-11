"Зеленее от пандемии": Джонсон поздравил Байдена во время визита в Великобританию

Вместе с Борисом Джонсоном была его новая жена политтехнолог Керри Саймондс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил президента Байдена во время его первого визита в Европу.

"Фантастически приветствовать Джо Байдена и Джилл Байден в Корнуолле сегодня. Британско-американское партнерство важнее, чем когда-либо, поскольку мы #BuildBackBetter и зеленее от пандемии", — написал Борис Джонсон в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

Заметим, что BuildBackBetter — это план "Построить лучше" — это прогнозируемый пакет помощи от COVID-19 на 7 триллионов долларов, будущий экономический и инфраструктурный пакет, предложенный президентом Джо Байденом.

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Вместе с Борисом Джонсоном, который недавно тайно женился, была рядом его новая жена политтехнолог Керри Саймондс.

"Мне было приятно приветствовать вас в Корнуолле, мистер президент. Вместе мы собираемся лучше отыграться от пандемии, помочь вакцинировать мир и сделать 2021 решающим моментом в борьбе с изменением климата", — добавил позже Джонсон.

В ближайшие дни Байден примет участие в саммите G7, в саммите НАТО. Затем он отправится в Женеву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовала напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый список санкций пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральной территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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