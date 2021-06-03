Зеленская предлагает создать Офис первой леди на базе ОП: зачем ей это нужно

Елена Зеленская хочет создать отдельную структуру, которая бы профессионально помогала первым леди выполнять свои обязанности.

Жена главы государства Елена Зеленская хочет на базе Офиса президента создать Офис первой леди.

Об этом сообщает "Новое время".

На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Зеленская пожаловалась, что сейчас в Украине чин первой леди законодательно не закреплен.

"Нет особых установок для жен президентов, нет кодекса и формализацизации моей работы", — отметила она.

По словам жены президента, несмотря на то, что звание "первая леди" является чисто формальным, у общества были большие ожидания от ее работы.

"От тебя ожидают всего. Ты должна решить все вопросы, особенно в гуманитарном секторе. Когда мы что-то делаем, то я получаю большое количество комментариев, что нужно делать", — говорит Елена Зеленская.

Первая леди вспомнила, что после победы Владимира Зеленского на выборах, не знала, с чего начинать свою деятельность в новом статусе.

"Ты проходишь в здание Офиса президента и там никому не нужен и, в принципе, тебя там никто не ждет. Только президент ждет и всегда рад видеть", — рассказала она.

Сейчас Зеленская определила для себя четыре основных направления работы:

культурная дипломатия,

реформа питания в школах,

безбарьерность,

сопровождение президента.

Елена Зеленская хочет разработать структуру, чтобы облегчить жизнь тех первых леди, кто будет после нее. Прежде всего, для эффективного выполнения своей работы, она хочет иметь "небольшую команду профессионалов".

"Мне бы хотелось, чтобы после меня осталась структура, возможно, на базе Офиса президента, которая помогла в работе всем остальным, кто придет после меня. Чтобы было понятно, куда ты попал, что есть помощники и есть кому отвечать на запросы и письма", — подытожила супруга главы государства.

Ранее Елена Зеленская представила новое школьное меню для украинских детей.

VIP с Натальей Мосейчук. Елена Зеленская

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