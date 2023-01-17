Зеленская представила в Давосе формулу мира: президент заявил, что мир слышит Украину

Президент уверен, что в мире станет больше сторонников создания трибунала по поводу российской агрессии и спецмеханизма для компенсации ущерба от войны за счет российских активов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что первая леди Елена Зеленская представила 17 января в Давосе все элементы формулы мира и мир слышит Украину.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Началась сегодня работа ежегодного форума в Давосе, традиционно мощной глобальной политической и экономической площадки. Мир слышит Украину в Давосе – там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, с Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина лоббирует усиление глобального давления на государство-террориста. Президент уверен, что по итогам этой недели в мире станет больше активных и влиятельных сторонников создания трибунала по поводу российской агрессии и спецмеханизма для компенсации ущерба от войны за счет российских активов.

"Очень важно: первая леди Украины представила сегодня в Давосе все элементы нашей формулы мира, включая принципиальный пункт о справедливости – а это предполагает полную ответственность российских террористов за все содеянное", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что поддержка миром украинской дипломатической инициативы очень ощутима. Поэтому, по словам Зеленского, делается все, чтобы эта поддержка стала действительно глобальной и чтобы шаги по завершению войны и возвращению безопасности были предприняты всеми влиятельными участниками международных отношений.

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗА 17 ЯНВАРЯ: Украина получит еще одну батарею Patriot!

Что известно о формуле мира от Зеленского

В ходе саммита G20 в ноябре 2022 года Зеленский назвал условия мира с Россией. В 10 пунктов этой формулы входят: радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны

В России заявляли, что не согласятся на предложенную Украиной формулу мира. Так, спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы никогда не соглашались на чужие условия. Мы ориентируемся только на свои цели и на здравый смысл".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber