Зеленский 8 мая примет участие в виртуальной встрече лидеров G7: детали

Они обсудят последние события в войне России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 мая, примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, где обсудят военное вторжение России в Украину. Дата проведения встречи выбрана специально накануне подписания президентом США Джозефом Байденом закона о ленд-лизе 9 мая.

Об этом заявили в администрации США.

"В воскресенье утром президент (Байден – ред.) примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 под председательством канцлера Германии Шольца. К лидерам присоединится президент Украины Зеленский. Они обсудят последние события в войне России против Украины, глобальные последствия войны Путина, продемонстрируют поддержку Украины и будущего Украины, а также продемонстрируют сохранение единства Большой семерки и наш коллективный ответ, в том числе наращивание наших беспрецедентных санкций, чтобы наложить серьезные издержки на войну Путина", – сказано в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Напомним, что Байден в понедельник, 9 мая, подпишет закон о ленд-лизе – ленд-лизе от 2022 года.

"Что ж, я думаю, не следует упускать из виду значение того, когда график времени – когда состоится эта встреча Большой семерки, то есть за день до Дня Победы в России, которую, безусловно, спроецировал президент Путин. Желание отметить этот день как день победы над Украиной. Конечно, это не так. Хотя он ожидал, что пройдет маршем по улицам Киева, этого явно не произойдет", – сообщила Псаки.

Ранее Псаки добавила: "Эта встреча и разговор в воскресенье – это возможность не только показать, насколько един Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что для единства нужна работа, нужны усилия, нужны кровь, пот, и иногда слезы".

Напомним, немецкое правительство анонсировало участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании лидеров G7, которое запланировано на 8 мая. Глава Украины выступит перед руководителями организации в режиме видеоконференции.

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